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19:28, 25 марта 2025Ценности

Бренд представил мусорное ведро за 152 тысячи рублей и подвергся насмешкам в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мария Винар

Кадр: @decor_ouvet.ru

Итальянский бренд по производству мебели и аксессуаров для дома Giobagnara представил мусорное ведро за несколько тысяч рублей и подвергся насмешкам в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на странице магазина Ouvet Home в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике запечатлена девушка, которая выкидывает использованную бумагу в мусорные ведра. На опубликованных кадрах видно, что их стоимость варьируется от 85 тысяч до 152 тысяч рублей в зависимости от модели. В описании к видео отмечается, что ведра выполнены вручную из натуральной кожи.

Пользователи сети удивились ценам на данный предмет быта и принялись обсуждать их в комментариях под постом. «Ура, мне одобрили кредит на мусорное ведро!», «А что за номер телефона высвечивается над каждый ведром?», «Если я иногда пью кофе за 700 рублей, то не надо сильно в меня верить», «В него только деньги можно выбрасывать?», «Насколько же странно смотреть на эти ведра с телефона, который стоит дешевле», «Подскажите, пожалуйста, к этому ведру прилагается швейцар?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что в Центральном универсальном магазине (ЦУМе) выставили на продажу люстру-торшер почти за 26 миллионов рублей.

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