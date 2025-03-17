В ЦУМе выставили на продажу люстру почти за 26 миллионов рублей

В ЦУМе выставили на продажу люстру Baccarat за 25,8 миллиона рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) выставили на продажу люстру-торшер почти за 26 миллионов рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

К покупке предлагается светло-розовый осветительный прибор на трех ножках и с абажуром, декорированным хрустальными подвесками. Стоимость предмета интерьера бренда Baccarat составляет 25,8 миллиона рублей.

Согласно информации на сайте, данное изделие выпущено ограниченным тиражом в 50 экземпляров и украшено фирменным красным кристаллом.

Ранее в марте в ЦУМе начали продавать фигурки Бэтмена за 85 тысяч рублей.