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11:52, 17 марта 2025Ценности

В ЦУМе выставили на продажу люстру почти за 26 миллионов рублей

В ЦУМе выставили на продажу люстру Baccarat за 25,8 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) выставили на продажу люстру-торшер почти за 26 миллионов рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

К покупке предлагается светло-розовый осветительный прибор на трех ножках и с абажуром, декорированным хрустальными подвесками. Стоимость предмета интерьера бренда Baccarat составляет 25,8 миллиона рублей.

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Согласно информации на сайте, данное изделие выпущено ограниченным тиражом в 50 экземпляров и украшено фирменным красным кристаллом.

Ранее в марте в ЦУМе начали продавать фигурки Бэтмена за 85 тысяч рублей.

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