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08:25, 25 марта 2025Экономика

Дачникам напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора

Депутат Чаплин: За неправильное сжигание мусора на даче грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sven Brandsma / Unsplash

За неправильное сжигание мусора на даче грозят административные штрафы. Об этом россиянам напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ТАСС.

По его словам, сжигать отходы на участке разрешается при соблюдении правил пожарной безопасности. Для этого нужно обустроить место для разведения огня. Подойдет котлован или металлическая емкость. Огонь должен находиться на безопасном расстоянии от зданий, леса и других объектов. Территорию вокруг места разведения костра необходимо расчистить. Рядом следует поместить предметы, которые потребуются для тушения огня.

Чаплин добавил, что мусор нельзя сжигать на торфяных почвах и в условиях особого противопожарного режима. Кроме того, не следует разводить огонь при сильном ветре и под кронами хвойных деревьев.

В случае нарушения размер штрафа варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий.

Ранее Чаплин дал российским дачникам советы по подготовке рассады в марте. Он рекомендовал в первую очередь посадить томаты, перец и баклажаны.

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