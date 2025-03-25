Дудь рассказал о жалобах на популярную у россиян страну для эмиграции

Блогер Дудь заявил, что часто слышит жалобы о трудностях эмиграции в Германию

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что часто слышит о трудностях эмиграции в Германию. Жалобы на эту популярную для переезда у россиян страну он раскрыл в видео на своем YouTube-канале.

«Очень часто от людей на русском языке я слышу, что Германия уже не та. И что это не самое простое место для эмиграции. То есть если ты там не родился и не вырос, то там прямо тяжело», — рассказал журналист.

Собеседник Дудя, блогер Вадим Ключник, добавил, что ему с женой было нелегко жить в Германии из-за высоких расходов.

Ранее российская блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) назвала два минуса Германии. По мнению Хоффман, жизнь там приблизительно в три раза дороже, чем в России.