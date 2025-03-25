Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:52, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Дудь рассказал о жалобах на популярную у россиян страну для эмиграции

Блогер Дудь заявил, что часто слышит жалобы о трудностях эмиграции в Германию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что часто слышит о трудностях эмиграции в Германию. Жалобы на эту популярную для переезда у россиян страну он раскрыл в видео на своем YouTube-канале.

«Очень часто от людей на русском языке я слышу, что Германия уже не та. И что это не самое простое место для эмиграции. То есть если ты там не родился и не вырос, то там прямо тяжело», — рассказал журналист.

Собеседник Дудя, блогер Вадим Ключник, добавил, что ему с женой было нелегко жить в Германии из-за высоких расходов.

Ранее российская блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) назвала два минуса Германии. По мнению Хоффман, жизнь там приблизительно в три раза дороже, чем в России.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Россией в Эр-Рияде

    PlayStation 5 получила важное обновление

    Врач рассказал о редком опасном последствии кошачьих царапин

    Экс-главе Серпухова предъявили обвинение во взятках

    Тимоти Шаламе похвастался курткой Боба Дилана за два миллиона рублей

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Ида Галич назвала лучший город Земли

    Нацбанк Украины перестанет рассчитывать курс гривны к рублю

    В Киеве раскрыли договоренности Украины с США

    Путин пообещал восстановить все разрушенное в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше