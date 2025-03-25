Европейцев призвали запастись продуктами на случай войны или природного катаклизма

El Pais: Власти ЕС планируют рекомендовать жителям запастись едой на 72 часа

Власти Евросоюза (ЕС) призовут европейские домохозяйства запастись продуктами на случай климатического кризиса или войны. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на документ.

В новой стратегии Европейская комиссия (ЕК) определяет меры гражданской готовности на случай войны, стихийных бедствий из-за глобального потепления, пандемий или кибератак. Также в документе предупреждается об «ухудшении перспектив безопасности для Европы». Власти ЕС призывают граждан иметь запас воды, лекарств, батареек и еды, чтобы в случае кризиса продержаться 72 часа без посторонней помощи.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что из-за страха перед возможной кибератакой со стороны России сделала запасы на три дня. Она призвала граждан следовать рекомендациям правительства. Датское Агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям страны запастись водой и продуктами, лекарствами, наличными средствами, теплой одеждой, предметами личной гигиены, радиоприемником, фонариком, свечками и спичками, а также портативной зарядкой.