Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:02, 25 марта 2025Экономика

Европейцев призвали запастись продуктами на случай войны или природного катаклизма

El Pais: Власти ЕС планируют рекомендовать жителям запастись едой на 72 часа
Мария Черкасова

Фото: Sven Simon / Globallookpress.com

Власти Евросоюза (ЕС) призовут европейские домохозяйства запастись продуктами на случай климатического кризиса или войны. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на документ.

В новой стратегии Европейская комиссия (ЕК) определяет меры гражданской готовности на случай войны, стихийных бедствий из-за глобального потепления, пандемий или кибератак. Также в документе предупреждается об «ухудшении перспектив безопасности для Европы». Власти ЕС призывают граждан иметь запас воды, лекарств, батареек и еды, чтобы в случае кризиса продержаться 72 часа без посторонней помощи.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что из-за страха перед возможной кибератакой со стороны России сделала запасы на три дня. Она призвала граждан следовать рекомендациям правительства. Датское Агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям страны запастись водой и продуктами, лекарствами, наличными средствами, теплой одеждой, предметами личной гигиены, радиоприемником, фонариком, свечками и спичками, а также портативной зарядкой.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    «Правый сектор» внесли в список террористических и экстремистских организаций

    Проникшего в школу и напавшего на сотрудников россиянина отправили в психбольницу

    Жена российского миллиардера показала селфи без макияжа

    Экипаж российского самолета заметил дрон при заходе на посадку

    Названы лучшие музеи России

    Блогеры начали есть пасту для депиляции

    Советник Трампа по нацбезопасности обсудит с Москвой договоренности по Черному морю

    30-тысячное стадо редчайших животных запечатлели в России

    Раскрыт преемник Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше