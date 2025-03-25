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13:47, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о защите от телефонного мошенничества

Госдума приняла закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет госорганам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Также среди мер защиты граждан указан запрет на оформление сим-карт без личного присутствия и их передачу третьим лицам за исключением близких родственников.

Ранее депутаты Госдумы (ГД) от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили новый способ защиты россиян от финансовых злоумышленников. Депутаты порекомендовали властям обязать российские банки использовать специальные кодовые слова в общении с клиентами по телефону.

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