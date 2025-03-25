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11:52, 25 марта 2025Экономика

В Госдуме предложили новый способ защиты россиян от мошенников

В ГД предложили обязать банки применять кодовое слово в общении с клиентами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: FIzkes / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Госдумы (ГД) от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили новый способ защиты россиян от финансовых злоумышленников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ-обращение парламентариев.

Даванков и Ткачев предложили властям обязать российские банки использовать специальные кодовые слова в общении с клиентами по телефону. Какие именно сигналы должны применять финансовые организации в такой ситуации, депутаты уточнять не стали. Ответственным за составление подобного перечня следует сделать Центробанк.

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Применять кодовые слова, согласно основным положениям инициативы, должны будут в том числе в мобильном приложении банка. Использовать их рекомендуется при просьбе клиента осуществить перевод денежных средств на счет третьего лица. В партии «Новые люди» считают, что подобная мера поможет обезопасить россиян от финансовых злоумышленников, которые часто используют телефонную связь для обмана граждан.

Ранее представители Минцифры предложили властям рассмотреть еще один способ борьбы с мошенниками. В ведомстве рекомендовали правительству и профильным ведомствам создать так называемую «базу доверчивых россиян». В этот список предлагается добавлять всех граждан, которые хотя бы раз попадались на уловки финансовых злоумышленников.

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