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21:03, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Гостье телешоу сделали интимную татуировку в прямом эфире

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Гостье британского шоу This Morning («Этим утром») по имени Никола нанесли татуировку соска на грудь в прямом эфире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что в 2023 году перенесла операцию по удалению опухоли молочной железы на одной груди после которой лишилась соска. По словам женщины, она давно хотела сделать татуаж, но ради этого необходимо вставать в очередь, поскольку такие манипуляции не считаются приоритетными.

Тату-мастер, которая работала с Николой, отметила, что для нее почетно стать частью сложного пути, который прошла женщина, а зрители шоу в социальной сети X восхитились смелости гостьи шоу. «Бедной женщине через многое пришлось пройти, и я сочувствую ей, поскольку рак — ужасная болезнь, которая может случиться с каждым», — написал один из комментаторов.

Ранее известный британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах во время комедийного благотворительного марафона в прямом эфире на телеканале «Би-би-си», и получил травму. Сотрудники телеканала сразу же вызвали медиков, хотя ведущий попытался продолжить эфир.

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