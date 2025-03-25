Хирурга оштрафовали за пересылку фотографии пениса пациента со свастикой

В Австралии хирурга оштрафовали после того, как он сфотографировал пенис пациента, на котором была вытатуирована свастика. Об этом сообщает News.com.au.

Хирург-ортопед А., чье имя не разглашается, в 2019 году оперировал пациента, пострадавшего из-за взрыва бомбы собственного изготовления. После госпитализации его ввели в медикаментозную кому, в которой он провел неделю. В этот период хирург А. занимался лечением пациента и проводил необходимые процедуры. Заметив свастику на пенисе мужчины, А. сфотографировал ее и отправил в групповой чат. По мнению суда, это не требовалось ни для лечения, ни для консультаций с коллегами.

Один из участников чата обратился к омбудсмену по вопросам здравоохранения. После этого в отношении А, было начато служебное расследование. В итоге Медицинский совет Австралии обратился в суд с просьбой отстранить врача от практики на шесть месяцев, а также направить его на переобучение. Однако судья принял решение вместо этого оштрафовать хирурга на десять тысяч австралийских долларов (529,3 тысячи рублей).

В суде А. сообщил, что на протяжении всей жизни в Австралии он «подвергался дискриминации по расовому признаку в различных формах». Свастика на пенисе мужчины «вызвала у него шок и обиду». «Он подумал, что свастика символизирует расизм и унижает достоинство людей его этнического происхождения», — сказал один из участников судебного заседания. Против врача также было возбуждено уголовное дело, но оно было прекращено после того, как он в частном порядке уладил конфликт с пациентом.

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