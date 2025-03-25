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13:30, 25 марта 2025Моя страна

Инженер из России выиграл в лотерею свыше 10 миллионов рублей

Инженер из Свердловской области выиграл в лотерею свыше 10 миллионов рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Инженер из Свердловской области выиграл в лотерею свыше 10 миллионов рублей и рассказал, на что потратит вырученные средства. Об этом пишет портал E1.ru.

Россиянин сообщил, что одновременно выиграл суперприз (5 091 886 рублей) и приз (4 951 020 рублей). В результате общая сумма по билету составила 10 042 906 рублей.

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По данным издания, о своем выигрыше мужчина узнал, когда находился на вахте на севере. На эти деньги он планирует закрыть кредиты, поправить здоровье, помочь близким и купить машину.

Ранее жительница США выиграла в лотерею огромную сумму, но быстро разочаровалась в дорогих покупках и людях. 20-летняя Алисса Мосли из Нью-Йорка недавно выиграла сумму, которой, по ее словам, «хватит, чтобы не работать до конца жизни».

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