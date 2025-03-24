Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:43, 24 марта 2025Из жизни

20-летняя девушка выиграла огромную сумму в лотерею и разочаровалась

Американка Алисса Мосли выиграла огромную сумму в лотерею и разочаровалась
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Жительница США выиграла в лотерею огромную сумму, но быстро разочаровалась в дорогих покупках и людях. Свою историю она рассказала New York Post.

20-летняя Алисса Мосли из Нью-Йорка недавно выиграла сумму, которой, по ее словам, «хватит, чтобы не работать до конца жизни». Перед тем как сорвать джекпот, девушка занималась продажей модной одежды. Первым делом она отправилась в Париж и начала скупать винтажные дизайнерские вещи брендов Chanel и Dior. Однако очень скоро Мосли поняла, что покупка дорогой одежды и аксессуаров не приносит ей радости. «Чем больше я покупала, тем меньше было счастья», — пожаловалась американка.

Теперь Мосли ведет страницу в TikTok, где рассказывает о психологических аспектах реакции на свалившееся на нее богатство. В частности, она заявила, что большое количество денег вовсе не стало для нее «ключом к покою и счастью». Американка также сказала, что после выигрыша стала намного более проницательной и сразу замечает людей, которые заинтересованы только в ее состоянии.

Материалы по теме:
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов.Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
20 ноября 2023
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь.Почему таинственный победитель стал отшельником?
18 декабря 2023

«Мне повезло, что рядом есть друзья и родные, которые поддерживают меня», — сказала Мосли. При этом она призналась, что теперь испытывает опасения по поводу новых знакомств и больше времени проводит одна, так как боится, что окружающие «строят подлые планы» на ее деньги.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, которая выиграла в лотерею огромную сумму, вскоре развелась с мужем и порвала с родными. Женщина заявила, что родственники использовали ее как дойную корову.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    Названо неожиданное последствие политики Трампа в отношении России

    В США российский «Сармат» назвали самой передовой МБР в мире

    Названа оптимальная частота походов в туалет в день

    Медведчук заявил о несоответствии Украины критериям членства в Евросоюзе

    Жители российского города сообщили об атаке ВСУ и записали на видео звуки взрыва

    Состояние секс-символа советского кино ухудшилось из-за весны

    Футболист сборной России рассказал об отсутствии удовольствия в игре за «Зенит» в 2025-м

    Заседание по ходатайству об УДО актера Михаила Ефремова пройдет в открытом режиме

    17-летняя дочь Миллы Йовович снялась в сетчатом наряде для модного журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше