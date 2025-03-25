Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:06, 25 марта 2025Экономика

Известный российский актер назвал самый лучший город

Актер Антон Филипенко назвал Петербург самым красивым городом
Полина Кислицына (Редактор)
Антон Филипенко

Антон Филипенко. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Известный российский актер Антон Филипенко заявил, что считает Санкт-Петербург лучшим городом, в котором ему доводилось бывать. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу WomanHit.

Артист, снимавшийся в сериалах «Почка» и «Жена олигарха», отметил, что красота города для него кроется не только в архитектуре, но и в энергетике. «Для меня важна атмосфера, какое-то ощущение спокойствия, уюта, чтобы можно было расслабиться. Самый лучший для меня город — тот, в котором я чаще всего улыбаюсь. И несмотря на то, что Питер вроде к улыбкам не располагает, мне там хорошо. Правда, если приезжаю на короткий срок. Находиться там постоянно невозможно», — добавил он. При этом Филипенко включил в список самых красивых городов для него итальянские Рим и Верону.

Ранее в марте его коллега, Сергей Бурунов, назвал Казань поразившим его городом России. Он рассказал, что остался в восторге от ее посещения.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Стало известно об участии в операции «Поток» бойцов ВС России на электросамокатах

    «Самая сексуальная в мире судья» показала обнаженные ягодицы на камеру

    Во Франции столкнулись два самолета

    Песков анонсировал еще одно заявление по итогам контактов России с США

    Во Франции столкнулись самолеты «Патруль де Франс»

    Зеленский выразил обеспокоенность из-за переговоров России и США

    Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России

    МИД России прокомментировал будущее Запорожской АЭС

    Исполнитель главной роли в «Благих знамениях» рассказал о встрече с пришельцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше