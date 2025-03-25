Известный российский актер назвал самый лучший город

Актер Антон Филипенко назвал Петербург самым красивым городом

Известный российский актер Антон Филипенко заявил, что считает Санкт-Петербург лучшим городом, в котором ему доводилось бывать. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу WomanHit.

Артист, снимавшийся в сериалах «Почка» и «Жена олигарха», отметил, что красота города для него кроется не только в архитектуре, но и в энергетике. «Для меня важна атмосфера, какое-то ощущение спокойствия, уюта, чтобы можно было расслабиться. Самый лучший для меня город — тот, в котором я чаще всего улыбаюсь. И несмотря на то, что Питер вроде к улыбкам не располагает, мне там хорошо. Правда, если приезжаю на короткий срок. Находиться там постоянно невозможно», — добавил он. При этом Филипенко включил в список самых красивых городов для него итальянские Рим и Верону.

Ранее в марте его коллега, Сергей Бурунов, назвал Казань поразившим его городом России. Он рассказал, что остался в восторге от ее посещения.