Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:48, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Известный журналист высказался о покинувших страну россиянах

Гаспарян: К уехавшим гражданам в России уже не будут относиться как раньше
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

К россиянам, покидавшим страну и решившим вернуться, соотечественники будут относиться не так, как относились раньше. Такое мнение в беседе с проектом Metametrica выразил известный журналист и телеведущий Армен Гаспарян.

Рассуждая о возможном возвращении в Россию тех, кто уезжал из страны, журналист отметил, что тех, против кого завели уголовные дела, по прибытии в страну привлекут к ответственности.

Вместе с тем он указал, что некоторые россияне уезжали из-за личных опасений, но не высказывались о России в негативном ключе. По мнению Гаспаряна, они проявили малодушие. «Они же интернетом обладают, они понимают, что это общество, оно другое. И как раньше на тебя уже не посмотрят. Тебе ничего не скажут, просто к тебе отношение [после возвращения] будет другое», — подчеркнул он.

Ранее известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался об артистах, покинувших страну. Лебедев отметил, что они имеют право вернуться в Россию.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    «Правый сектор» внесли в список террористических и экстремистских организаций

    Проникшего в школу и напавшего на сотрудников россиянина отправили в психбольницу

    Жена российского миллиардера показала селфи без макияжа

    Экипаж российского самолета заметил дрон при заходе на посадку

    Названы лучшие музеи России

    Блогеры начали есть пасту для депиляции

    Советник Трампа по нацбезопасности обсудит с Москвой договоренности по Черному морю

    30-тысячное стадо редчайших животных запечатлели в России

    Раскрыт преемник Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше