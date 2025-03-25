Летевший из России в Египет самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Шарм-эш-Шейх самолет сел в Сочи из-за больного пассажира

Летевший из России в Египет самолет авиакомпании Azur Air резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту следовавшего из Тюмени в Шарм-эш-Шейх Boeing 24 марта. Во время полета в воздушном пространстве Грузии экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Сочи.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в самолете авиакомпании «ИрАэро» произошла разгерметизация во время полета. Инцидент произошел на борту летевшего из монгольского города Маньчжурия в Красноярск воздушного судна 12 марта.

