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20:08, 25 марта 2025Путешествия

Летевший из России в Египет самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Шарм-эш-Шейх самолет сел в Сочи из-за больного пассажира
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из России в Египет самолет авиакомпании Azur Air резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту следовавшего из Тюмени в Шарм-эш-Шейх Boeing 24 марта. Во время полета в воздушном пространстве Грузии экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Сочи.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в самолете авиакомпании «ИрАэро» произошла разгерметизация во время полета. Инцидент произошел на борту летевшего из монгольского города Маньчжурия в Красноярск воздушного судна 12 марта.

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