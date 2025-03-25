Маск прокомментировал скандал с чатом Белого дома

Маск: Вторая страница журнала Atlantic — лучшее место, чтобы спрятать тело

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск прокомментировал скандал с секретным чатом администрации президента Дональда Трампа, куда случайно попал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Х.

«Вторая страница журнала Atlantic — лучшее место, где можно спрятать тело, потому что до нее никто и никогда не доходит», — написал бизнесмен.

Сам Трамп прежде сообщил, что ему ничего не известно о случившемся скандале с чатом. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой фанат Atlantic», — сказал он.

Ранее Голдберг рассказал, что его случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по хуситам в Йемене. По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступал против решения Трампа и предлагал отложить удары на месяц, а глава Пентагона Пит Хегсет, напротив, поддержал идею Трампа.