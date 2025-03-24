Трамп высказался о включении журналиста в секретный чат Белого дома

Трамп заявил, что ничего не знает о включении журналиста в чат Белого дома

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о включении главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства сообщил, что ему ничего не известно о случившемся. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой фанат Atlantic», — сказал он.

Ранее Голдберг рассказал, что администрация Трампа случайно добавила его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам. По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступал против решения Трампа об ударах и предлагал отложить их на месяц, а глава Пентагона Пит Хегсет, напротив, поддержал идею американского лидера.