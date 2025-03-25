В половине продукции в магазинах российской сети нашли нарушения норм

Shot: В половине образцов продукции из магазинов сети «Маяк» нашли нарушения

Проверки в магазинах дискаунтера «Маяк», проведенные в ряде регионов России, выявили массовые нарушения. В общей сложности изъято почти полтонны продукции, а несоответствие нормам нашли более чем в половине (56 процентов) отобранных образцов. Об этом сообщает Shot.

Одним из главных нарушений стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию. Также в магазинах не проводят лабораторный контроль и продолжают продавать просроченные продукты.

В частности, в молочной продукции найдены растительные жиры и несоответствие по жирнокислотному составу. Нарушения допустили такие производители, как АО «Милком», ООО «Русмолоко», АМК и «Молочная жизнь».

Сеть «Маяк» входят в группу компаний «Торгсервис», которая также развивает дискаунтер «Светофор», однако отличается от нее большей торговой площадью своих точек.

С начала года российские надзорные ведомства проводят тотальные проверки магазинов «Светофор». В марте Россельхознадзор назвал их площадкой для сбыта товаров, произведенных или хранящихся с грубыми нарушениями. Часть торговых точек временно закрыта по решению суда.