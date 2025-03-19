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13:01, 19 марта 2025Экономика

Магазины «Светофор» назвали площадкой для сбыта фальсификата

Россельхознадзор назвал магазины «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Торговая сеть «Светофор» массово реализует фальсифицированную продукцию, а ее магазины можно назвать площадками для сбыта товаров, произведенных или хранящихся с грубыми нарушениями. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство указало, что начавшиеся в феврале проверки торговых точек дискаунтера по всей стране позволили выявить неисполнение требований технических регламентов и ветеринарного законодательства.

Среди нарушений указаны наличие растительных жиров в сливочном масле и сырах, бензойной и сорбиновой кислоты в масле и сметане, не заявленных на упаковке компонентов в мясных продуктах, антибиотиков в говяжьем фарше, сосисках, ветчине и колбасе, патогенные микроорганизмы в субпродуктах птицы, сальмонеллы и листерии в мясе курицы.

В Бурятии изъяты и уничтожены 6,6 тонны небезопасной продукции животного происхождения. В Краснодарском крае аналогичный «улов» составил четыре тонны, а в Кировской области — 2,7 тонны. Что касается нарушений прослеживаемости в компоненте «Меркурий ФГИС «ВетИС» поступающей на реализацию продукции, то они найдены в каждом магазине каждого региона, в который приходили сотрудники ведомства.

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К масштабным проверкам магазинов сети «Светофор» привело обращение депутата Госдумы Сергея Лисовского, обвинившего компанию в реализации некачественной продукции.

В конце февраля Роспотребнадзор сообщил об изъятии 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонны. В январе директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков подтвердил, что почти половина всех исков Роспотребнадзора в отношении розничных сетей связана с нарушениями в магазинах «Светофор».

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