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08:24, 20 февраля 2025Экономика

В Госдуме попросили проверить работу дискаунтеров «Светофор»

Депутат Госдумы Лисовский попросил ФАС проверить работу дискаунтеров «Светофор»
Вячеслав Агапов

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) попросили проверить работу дискаунтеров «Светофор». Такое предложение внес депутат Лисовский, сообщает «Коммерсантъ».

Парламентарий обратил внимание, что ретейлер навязывает поставщики невыгодные условия работы, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. Поэтому он попросил главу ФАС Максима Шаскольского устроить проверки логистических и распределительных центров (ЛРЦ) сети. Такая практика может быть направлена на минимизацию финансовых рисков для ритейлера, пояснил гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев. Кроме того, за последнее время на полках магазинов «Светофор» в Московской, Новгородской и Вологодской областях обнаружили фальсификат.

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