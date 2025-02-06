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23:49, 6 февраля 2025Экономика

Одну из структур сети магазинов «Светофор» решили закрыть

Forbes: ФНС решила ликвидировать холдинг сети «Светофор» АО «Инвест Стандарт»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) 3 февраля приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест Стандарт». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные СПАРК.

«Инвест Стандарту» принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. Организация является учредителем юридических лиц, среди которых «Торгсервис 150», «Торгсервис 50», «Восторг 76», «Торгсервис 78». Компании управляют магазинами «Светофор» в регионах.

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Ранее Россельхознадзор выявил в магазинах торговой сети «Светофор» в ряде регионов России грубые нарушения при реализации продуктов. Соответствующие материалы передали в прокуратуру.

До этого Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Санкт-Петербурге и принял решение закрыть три точки. До этого сообщалось, что в Москве могут закрыть до половины магазинов этой сети.

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