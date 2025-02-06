В магазинах сети «Светофор» обнаружили крупные нарушения

Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Светофор» в ряде регионов РФ

Россельхознадзор выявил в магазинах торговой сети «Светофор» в ряде регионов России грубые нарушения при реализации продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство уточнило, что нарушения связаны, в основном, с реализацией молочных, мясных и рыбных продуктов. С просьбой проверить магазины ранее также обращались депутаты Госдумы и общественные организации потребителей.

«По обнаруженным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Санкт-Петербурге и принял решение закрыть три точки. До этого сообщалось, что в Москве могут закрыть до половины магазинов этой сети.

