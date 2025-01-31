В Петербурге закрыли три магазина сети «Светофор»

Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Петербурге

Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Санкт-Петербурге и принял решение закрыть три точки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Всего проверка коснулась четырех магазинов. Там нашли множество нарушений, с том числе стало ясно, что производственные помещения содержатся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Три магазина уже приостановили работу.

Кроме того, проверены 18 торговых объектах забраковано более двух тонн некачественной пищевой продукции, 150 единиц непродовольственных товаров, уточнили в ведомстве. «Для проведения лабораторных исследований отобрано более 190 проб продовольственных и непродовольственных товаров. Исследования продукции продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве могут закрыть до половины магазинов сети «Светофор». Такие решения суды приняли уже по четырем искам, работа магазинов приостановлена на срок от 60 до 90 дней. Как говорил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен. Однако при этом страдает качество товаров.