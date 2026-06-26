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19:45, 26 июня 2026Силовые структуры

Толстый россиянин с пистолетом возжелал девушку на остановке и получил срок

В Новосибирске мужчина получил 2,5 года за стрельбу по компании из-за отказа девушки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Новосибирске суд приговорил местного жителя к 2,5 года лишения свободы за стрельбу, которую он устроил по компании из-за отказа девушки познакомиться с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, фигурант с травматическим пистолетом, будучи в нетрезвом состоянии, вышел из бара на улице Ленина. Он хвастался своим оружием перед друзьями. Дойдя до остановки он встретил молодого человека в компании двух девушек. Он предложил ему поделиться одной из дам с ним, но ему ответили отказом. Кроме того, девушки пошутили на счет его лишнего веса. Тогда мужчина достал пистолет и открыл огонь. В результате, одна пуля попала в грудь молодому человеку, а еще одна пуля — в плечо девушки. После этого фигурант скрылся и попытался избавиться от пистолета через своего знакомого. Однако, не успел, потому что его задержали правоохранители.

На суде мужчина заявил, что начал стрелять из-за оскорблений, посыпавшихся на него. Он признан виновным по статье о хулиганстве. Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 61-летний уроженец Дагестана, преследовавший с ножом 26-летнюю девушку.

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