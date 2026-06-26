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19:43, 26 июня 2026Наука и техника

Названо ключевое преимущество «Циркона»

Гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет за пять минут долететь до Львова
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которая развивает скорость до восьми чисел Маха, может за пять минут долететь до целей на западе Украины. Ключевое преимущество российской ракеты назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор допустил, что «Циркон», который изначально разрабатывали для подводных и надводных кораблей, адаптировали к наземному или воздушному старту. Дальность полета ракеты составляет 1000 километров.

«При пуске из условной Курской области этого радиуса достаточно, чтобы поражать цели на территории Львовской и Закарпатской областей Украины всего за 5 минут 27 секунд», — говорится в сообщении.

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Как пишет канал, «Циркон» могут использовать для оперативного поражения мобильных целей.

Ранее в июне стало известно, что одна из противоракет комплекса Patriot ВСУ не успела настигнуть российский «Циркон» и упала.

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