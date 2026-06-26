Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:47, 26 июня 2026Ценности

Россиянам назвали способы выбрать идеальные плавательные шорты

Инфлюенсер Анита Глосс: Идеальные плавательные шорты должны иметь правильную длину
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: freepik / Magnific

Модный инфлюенсер Анита Глосс назвала россиянам способы выбрать идеальные плавательные шорты. Пост с информацией опубликован в Telegram-канале «Русская мода», который насчитывает 205 тысяч подписчиков.

Специалистка заявила, что в выборе данного предмета гардероба чаще всего совершаются роковые ошибки, которые портят впечатление. «Женский взгляд со стороны определяет стиль за секунду. Нам всегда бросается в глаза то, как вещь сидит на фигуре и гармонирует с общим образом», — пояснила она.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Натянули Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
НатянулиМужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
26 июня 2018

По словам эксперта, идеальные плавательные шорты должны удачно подходить по фигуре и иметь правильную длину. «Идеальные шорты не должны выглядеть так, будто вы одолжили их у младшего брата или, наоборот, достали из дедушкиного сундука», — иронично высказалась Глосс.

Инфлюэнсер уточнила, что шорты должны быть из качественной ткани и незначительно открывать ноги. «Вот и весь секрет успеха», — заключила она.

Ранее в июне редакторы журнала InStyle назвали самые модные купальники на лето 2026 года. В текущем сезоне наиболее актуальными оказались данные предметы гардероба с принтом «горох».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СБУ поручено три задачи». Зеленский объявил о 40-дневной операции против России. Что о ней известно?

    В Москве самокатчик обиделся на таксиста и взялся за лом

    Названо число сбитых за день на подлете к Москве украинских дронов

    На Западе заявили о серьезном превосходстве России над Украиной

    На Западе начали переживать из-за слов Пескова о ядерном сдерживании

    Усик отказался от чемпионских поясов

    Россиянам назвали способы выбрать идеальные плавательные шорты

    Толстый россиянин с пистолетом возжелал девушку на остановке и получил срок

    Названо ключевое преимущество «Циркона»

    Звезда шоу на Первом канале описал европейский курорт словами «блюют, ссут под себя»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok