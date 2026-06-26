Россиянам назвали способы выбрать идеальные плавательные шорты

Инфлюенсер Анита Глосс: Идеальные плавательные шорты должны иметь правильную длину

Модный инфлюенсер Анита Глосс назвала россиянам способы выбрать идеальные плавательные шорты. Пост с информацией опубликован в Telegram-канале «Русская мода», который насчитывает 205 тысяч подписчиков.

Специалистка заявила, что в выборе данного предмета гардероба чаще всего совершаются роковые ошибки, которые портят впечатление. «Женский взгляд со стороны определяет стиль за секунду. Нам всегда бросается в глаза то, как вещь сидит на фигуре и гармонирует с общим образом», — пояснила она.

По словам эксперта, идеальные плавательные шорты должны удачно подходить по фигуре и иметь правильную длину. «Идеальные шорты не должны выглядеть так, будто вы одолжили их у младшего брата или, наоборот, достали из дедушкиного сундука», — иронично высказалась Глосс.

Инфлюэнсер уточнила, что шорты должны быть из качественной ткани и незначительно открывать ноги. «Вот и весь секрет успеха», — заключила она.

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