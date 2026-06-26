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15:33, 26 июня 2026Ценности

Названы самые модные купальники на лето

InStyle назвал купальники в горох и со стразами самыми модными летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Stefan Sauer / picture alliance / Getty Images

Редакторы журнала InStyle назвали самые модные купальники на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

В текущем сезоне наиболее актуальными оказались данные предметы гардероба с принтом «горох», которые пришли на смену изделиям с цветочным узором. Также популярными стали фасоны со стразами, занявшие место вещей оттенка металлик.

В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой — например, черные варианты с белым кантом. Кроме того, журналисты внесли в список спортивные модели в полоску, которые можно выбирать вместо устаревших анималистических принтов.

Ранее в июне был назван самый модный цвет лета 2026 года.

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