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14:55, 23 июня 2026Ценности

Назван самый модный цвет лета 2026 года

Who What Wear назвали зеленый самым модным цветом лета 2026 года
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Зеленый назвали главным цветом лета 2026 года. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому, считают редакторы Who What Wear.

Несмотря на то что сливочно-желтый, бледно-голубой и насыщенной фиолетовый цвета остаются актуальными в текущем сезоне, инфлюэнсеры все чаще отдают предпочтение вещам цвета «зеленое яблоко». «Этот оттенок придает образу энергию, которая одновременно выглядит модно и непринужденно. Он смелый, но не чрезмерно яркий», — считают эксперты.

Рекомендуемые врезы
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Самым ходовым сочетание обозреватели называют зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди. Среди прочего они рекомендуют присмотреться к льняным платьям цвета «зеленое яблоко», брюкам из той же ткани, а также атласным платьям с кружевом и даже купальникам, которые выигрышно смотрятся на загорелой коже.

Ранее авторы Who What Wear назвали самые модные вещи 2026 года.

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