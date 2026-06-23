Назван самый модный цвет лета 2026 года

Who What Wear назвали зеленый самым модным цветом лета 2026 года

Зеленый назвали главным цветом лета 2026 года. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому, считают редакторы Who What Wear.

Несмотря на то что сливочно-желтый, бледно-голубой и насыщенной фиолетовый цвета остаются актуальными в текущем сезоне, инфлюэнсеры все чаще отдают предпочтение вещам цвета «зеленое яблоко». «Этот оттенок придает образу энергию, которая одновременно выглядит модно и непринужденно. Он смелый, но не чрезмерно яркий», — считают эксперты.

Рекомендуемые врезы

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Самым ходовым сочетание обозреватели называют зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди. Среди прочего они рекомендуют присмотреться к льняным платьям цвета «зеленое яблоко», брюкам из той же ткани, а также атласным платьям с кружевом и даже купальникам, которые выигрышно смотрятся на загорелой коже.

Ранее авторы Who What Wear назвали самые модные вещи 2026 года.