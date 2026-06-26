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19:57, 26 июня 2026Мир

На Западе заявили о серьезном превосходстве России над Украиной

Швейцарская разведка заявила о превосходстве России над Украиной на фронте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия серьезно превосходит Украину на фронте за счет военной техники и личного состава, поэтому Киев продолжает терять территории. Об этом сообщили в Федеральной разведывательной службе Швейцарии, передает РИА Новости.

«Россия превосходит Украину как по технике, так и по численности личного состава. Нехватка личного состава создает слабые места в обороне Украины, что приводит к территориальным потерям», — отмечается в отчете разведки.

При этом авторы доклада подчеркнули, что Киев до сих пор зависит от Запада в финансах и поставках вооружений. Этот факт делает Украину более уязвимой и уменьшает ее потенциал к ведению боевых действий. При этом швейцарские аналитики отметили успехи России в наборе военных и формировании новых подразделений.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские оружейники успешно разработали контрмеры, способные противостоять вооружению, которое Запад поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению эксперта, наиболее удачные находки российские разработчики совершили в сфере средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он отметил и новшества «из области зенитных ракет, которые способны уничтожать многие объекты».

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