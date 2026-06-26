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05:56, 26 июня 2026Мир

В США оценили разработанные в России контрмеры против вооружений ВСУ

Макгрегор: В России разработали контрмеры против вооружений ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские оружейники успешно разработали контрмеры, способные противостоять вооружению, которое Запад поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Со временем новые условия становятся серьезной проблемой, <…> для решения которой требуется придумывать все более эффективные контрмеры. <…> И мы уже видим, что русские разработали <…> контрмеры против украинцев», — сказал Макгрегор. Он подчеркнул, что в условиях нынешних конфликтов недостаточно просто успешно продвигаться, чтобы вступать в схватку с противником.

По мнению эксперта, наиболее удачные находки российские разработчики совершили в сфере средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он отметил и новшества «из области зенитных ракет, которые способны уничтожать многие объекты».

Ранее Макгрегор заявил, что население Западной Украины устало от диктатуры украинского лидера Владимира Зеленского, и призвал США помочь его свергнуть.

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