В Москве приостановили работу двух магазинов «Светофор»

Бутырский суд Москвы приостановил работу двух магазинов «Светофор» на 60 дней

Бутырский районный суд Москвы приостановил работу двух магазинов «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Решение затронуло торговые точки в Юрловском проезде, дом 13 и на улице Ислимская, дом 3г. Причиной, по которым работу магазинов на севере столицы, приостановили на 60 дней, стало нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Массовые проверки магазинов сети начались в январе 2025 года. Поводом стало обращение депутата Госдумы Сергея Лисовского, обвинившего сеть в реализации некачественной продукции. В московском регионе были закрыты до половины точек, их работа приостановлена на срок от 60 до 90 дней до устранения нарушений.

Как следует из постановлений Россельхознадзора, в магазинах были найдены тараканы, мухи, пищевая моль, мусор, грязь в загрузочном помещении, просроченные товары и недоброкачественная продукция. Так, в Карелии обнаружили 4,89 тонны творога, произведенного из 55 тонн сливок, для которых, в свою очередь, использовали всего 124 килограмма сырья.

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила начать ликвидацию АО «Инвест Стандарт» 3 февраля. «Инвест Стандарту» принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. Организация является учредителем юридических лиц, среди которых «Торгсервис 150», «Торгсервис 50», «Восторг 76», «Торгсервис 78». Компании управляют магазинами «Светофор» в регионах.