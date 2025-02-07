В магазинах сети «Светофор» выявили грубые нарушения. Торговые точки закрываются после проверок в ряде регионов России

Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Светофор» в 4 регионах РФ

Россельхознадзор выявил в магазинах торговой сети «Светофор» в ряде регионов России грубые нарушения при реализации продуктов.

Ведомство уточнило, что нарушения связаны, в основном, с реализацией молочных, мясных и рыбных продуктов. С просьбой проверить магазины ранее также обращались депутаты Госдумы и общественные организации потребителей.

По обнаруженным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий Россельхознадзор

Так, недочеты были выявлены в магазинах в Ростовской области (60 торговых точек) и Московской области (четыре магазина), а также в двух торговых точках сети в Новгородской и Вологодской областях.

Как пояснял директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, около половины всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Он объяснил, что эта торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен. Однако при этом страдает качество реализуемой продукции.

Магазины закрываются в ряде российских регионов

31 января Роспотребнадзор внепланово проверил магазины сети «Светофор» в Санкт-Петербурге и принял решение закрыть три точки.

Всего проверка коснулась четырех магазинов. Там нашли множество нарушений, в том числе стало ясно, что производственные помещения содержатся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Кроме того, проверены 18 торговых объектов, забраковано более двух тонн некачественной пищевой продукции, 150 единиц непродовольственных товаров, уточнили в ведомстве.

Для проведения лабораторных исследований отобрано более 190 проб продовольственных и непродовольственных товаров. Исследования продукции продолжаются Роспотребнадзор

Кроме того, проверки Роспотребнадзора, проводимые с середины января, привели к массовым закрытиям торговых точек дискаунтера «Светофор» в Москве из-за различных выявленных нарушений.

29 января газета «Ведомости» писала, что соответствующие решения суды приняли уже по четырем искам, работа магазинов приостановлена на срок от 60 до 90 дней. Общим поводом для исков стали нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как следует из постановлений, в магазинах были найдены тараканы, мухи, пищевая моль, мусор, грязь в загрузочном помещении, просроченные товары и недоброкачественная продукция.

До этого сообщалось о закрытии магазинов «Светофор» в Татарстане и Удмуртии, где также выявили неудовлетворительное санитарное состояние объектов. Внеплановые проверки решили провести после обращения депутата Сергея Лисовского, который заподозрил дискаунтер в продаже некачественной и небезопасной продукции.

Одну из структур сети магазинов «Светофор» решили закрыть

По данным Forbes, Федеральная налоговая служба (ФНС) 3 февраля приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест Стандарт».

«Инвест Стандарту» принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. Организация является учредителем юридических лиц, среди которых «Торгсервис 150», «Торгсервис 50», «Восторг 76», «Торгсервис 78». Компании управляют магазинами «Светофор» в регионах.

Причина — недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации, говорится в публикации.

Первый магазин «Светофор» открылся в Красноярске летом 2009 года. В нем не было полок и прилавков, и товар продавали из коробок и с деревянных палет. Как писал Forbes, минимальная наценка позволяла держать цены в «Светофоре» на 10–20 процентов ниже, чем среднем по рынку.

