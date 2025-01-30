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12:54, 30 января 2025Экономика

Названа российская торговая сеть с наибольшим числом нарушений

«Руспродсоюз» сообщил о лидерстве дискаунтера «Светофор» по числу нарушений
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sputnik / РИА Новости

Почти половина всех исков Роспотребнадзора в отношении розничных сетей связана с нарушениями в магазинах дискаунтера «Светофор» — чаще всего это нарушения закона о торговле и возврата товаров. Об этом в эфире «России 24» рассказал директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен, но обращение с реализуемой продукцией и ее качество зачастую находятся на недопустимо низком уровне.

Накануне стало известно, что из-за исков ведомства в Москве и Московской области могут закрыться до половины торговых точек сети. В проверенных магазинах найдены насекомые, нарушения правил хранения товаров и товары с истекшим сроком годности.

До этого стало известно о закрытии магазинов «Светофор» в Татарстане и Удмуртии по тем же причинам. Внеплановые проверки начали проводить после обращения депутата Сергея Лисовского, который заподозрил дискаунтер в продаже некачественной и небезопасной продукции.

Гендиректор «Infoline-аналитики» отмечал, что на фоне всех нарушений в первом квартале этого года «Светофор» может уступить лидерство в сегменте жестких дискаунтеров «Чижику».

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