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06:00, 21 февраля 2025Экономика

Роспотребнадзор изъял более 300 тонн опасной продукции из магазинов сети «Светофор»

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в магазинах торговой сети «Светофор»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Роспотребнадзор провел внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор». Об этом ведомство сообщилло «Ленте.ру».

Было проверено 1 485 точек в 45 субъектах Российской Федерации. На исследования были взяты 8 106 проб, проведено более 120 тысяч исследований. В результате были выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, каждой шестой пробе консервов, в каждой четвертой пробе птицы.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на несоблюдение сотрудниками магазинов правил личной гигиены и отсутствие у них данных о прохождении медицинских осмотров. Также вскрылись факты реализации продукции с истекшим сроком годности и торговля товарами без документов.

В результате всех проведенных мероприятий изъято 5,7 тысяч партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) проверить работу дискаунтеров «Светофор». Парламентарий обратил внимание, что ретейлер навязывает поставщикам невыгодные условия работы, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. Кроме того, за последнее время на полках магазинов «Светофор» в Московской, Новгородской и Вологодской областях обнаружили фальсификат.

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