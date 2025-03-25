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14:25, 25 марта 2025Россия

Минобороны рассказало об отражении атак в Курской области

Минобороны: Российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Российские войска за сутки отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия в российском регионе вели подразделения группировки войск «Север». Военнослужащим также удалось нанести поражение шести бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее курский имам и волонтер Иса Салимсултанов сообщил, что в Суджанском районе Курской области при эвакуации людей нашли девять мирных жителей без признаков жизни.

По его словам, волонтеры и те, кто эвакуировал мирных жителей, не смогли опознать и зафиксировать всех жертв ВСУ.

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