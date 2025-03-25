Стало известно об обнаружении девяти тел жителей при эвакуации людей в Курской области

ТАСС сообщил об обнаружении тел жителей при эвакуации людей из Курской области

В Суджанском районе Курской области при эвакуации людей нашли девять мирных жителей без признаков жизни. Об этом сообщил курский имам и волонтер Иса Салимсултанов в Telegram-канале.

В селе Махновка на улице Гагарина 41 нашли трех мужчин, на улице Гагарина 25 одну женщину. Также мужчину без признаков жизни нашли на улице Заломова, еще три жертвы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили и направили в морг.

Как рассказал Салимсултанов, волонтеры и те, кто эвакуировал мирных жителей, не смогли опознать и зафиксировать всех жертв ВСУ. У волонтеров нет данных о том, кем являются найденные без признаков жизни люди.

Ранее бойцы Вооруженных сил России нашли в церкви Воздвижения Креста Господня в Черкасском Поречном Курской области пожилых местных жителей без признаков жизни.