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08:40, 25 марта 2025Экономика

Директор ЗАЭС допустил поставки энергии украинским потребителям

Директор ЗАЭС Черничук заявил о технической возможности поставки энергии Украине
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), расположенная на подконтрольной России территории Запорожской области, может возобновить поставки энергии украинским потребителям, если политики договорятся о таком решении. Об этом заявил директор объекта Юрий Черничук, передает ТАСС.

По его словам, линии связи с украинской энергосистемой не пострадали, и в случае возобновления работы ЗАЭС в режиме генерации электроэнергии станцию возможно эксплуатировать в объединенной энергосистеме. В настоящее время блоки станции переведены в состояние «холодный останов».

Черничук назвал поставки энергии с ЗАЭС Украине «предметом торга» руководства двух стран, объяснив, что техническая возможность такой эксплуатации сохраняется.

На прошлой неделе глава «Росатома» Алексей Лихачев, рассуждая о возможности совместной эксплуатации ЗАЭС Россией и Украиной и поставках энергии с нее Киеву, признал, что пока не видит в этом смысла.

Позднее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил Киеву помощь в управлении украинскими атомными станциями. Согласно его идее, присутствие на них американского персонала стало бы лучшей защитой для объектов от атак противника.

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