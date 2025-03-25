Директор ЗАЭС допустил поставки энергии украинским потребителям

Директор ЗАЭС Черничук заявил о технической возможности поставки энергии Украине

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), расположенная на подконтрольной России территории Запорожской области, может возобновить поставки энергии украинским потребителям, если политики договорятся о таком решении. Об этом заявил директор объекта Юрий Черничук, передает ТАСС.

По его словам, линии связи с украинской энергосистемой не пострадали, и в случае возобновления работы ЗАЭС в режиме генерации электроэнергии станцию возможно эксплуатировать в объединенной энергосистеме. В настоящее время блоки станции переведены в состояние «холодный останов».

Черничук назвал поставки энергии с ЗАЭС Украине «предметом торга» руководства двух стран, объяснив, что техническая возможность такой эксплуатации сохраняется.

На прошлой неделе глава «Росатома» Алексей Лихачев, рассуждая о возможности совместной эксплуатации ЗАЭС Россией и Украиной и поставках энергии с нее Киеву, признал, что пока не видит в этом смысла.

Позднее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил Киеву помощь в управлении украинскими атомными станциями. Согласно его идее, присутствие на них американского персонала стало бы лучшей защитой для объектов от атак противника.

