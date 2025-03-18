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15:02, 18 марта 2025Экономика

В России высказались о совместном с Украиной управлении ЗАЭС

Лихачев: «Росатом» не видит смысла в совместном с Украиной управлении ЗАЭС
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном с украинским «Энергоатомом» управлении Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Его цитирует ТАСС.

«Я в этом не вижу никакого смысла», — высказался Лихачев о совместной эксплуатации.

Ранее глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб сообщила, что на Украине удивились обсуждению вопроса ЗАЭС между Россией и США. Она заявила о желании Киева вернуть ЗАЭС.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности. По его словам, без этого станция не возобновит свою работу.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта проведет новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, одной из тем этой беседы будет контроль над Запорожской АЭС.

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