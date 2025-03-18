Гриб удивилась обсуждению США и Россией контроля на ЗАЭС

Гриб: Украина хочет вернуть ЗАЭС

На Украине удивились обсуждению вопроса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) между Россией и США. Об этом заявила глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб, передает The New York Times (NYT).

По ее словам, чиновница была «немного удивлена тем, что вопрос об АЭС всплыл» в высказываниях президента США Дональда Трампа и его Спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа после переговоров последнего с президентом России Владимиром Путиным.

«Украина хочет ее (атомную электростанцию — прим. "Ленты.ру") вернуть», — заявила Гриб. Украинская чиновница также отметила, что Россия могла бы отдать ЗАЭС.

Ранее в МИД России заявили, что сотрудники ЗАЭС подвергаются психологическому террору со стороны Украины. «Это кампания психологического террора, реагировать на которую секретариат [МАГАТЭ] категорически не хочет», — заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.