В МИД рассказали о терроре в адрес сотрудников ЗАЭС

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергаются психологическому террору со стороны Украины при отсутствии реакции от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.
«Это кампания психологического террора, реагировать на которую секретариат [МАГАТЭ] категорически не хочет», — подчеркнул постпред РФ.
Ульянов рассказал о психологическом терроре в адрес сотрудников ЗАЭС в социальных сетях с использованием их персональных данных. В качестве причин отсутствия осуждений от МАГАТЭ дипломат назвал запугивание и политическое давление в адрес секретариата.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф раскрыл детали обсуждения мирной сделки по Украине. По его словам, в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине обсуждается в том числе договоренность по Черному морю и ЗАЭС.