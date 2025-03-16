Уиткофф заявил, что Россия и США обсуждают договоренности по Черному морю

В рамках мирного урегулирования конфликта на Украине обсуждается в том числе договоренность по Черному морю и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая перешла под контроль России осенью 2022 года. Об этом рассказал в интервью CBS News спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Уиткофф заявил о потенциальной договоренности по Черному морю

Отвечая на вопрос журналиста о деталях мирного соглашения, Уиткофф заявил, что предметов для обсуждения множество.

«Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии на Украину. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам, есть потенциальное соглашение по Черному морю», — перечислил спецпосланник президента США.

Steve Witkoff. Фото: Alex Brandon / AP

Он также отметил, что диалог президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина является позитивным признаком.

Трамп заявлял об обсуждении потери территорий Украиной

Ранее в марте президент США заявлял, что Вашингтон обсуждает с Украиной земли, которые она потеряет по итогам конфликта. «Мы ведем обсуждения с Киевом о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены», — сообщал глава государства. По словам Трампа, в диалоге Вашингтона и Киева затрагиваются «все остальные элементы окончательного соглашения». Американский лидер добавил, что обсуждается в том числе вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Журналисты, в свою очередь, заявляли, что Украина хочет добиться от России частичного прекращения огня. Предложение будет касаться запрета на удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также на проведение военных операций в Черном море.