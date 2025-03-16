Спецпосланник США рассказал об обсуждении Черного моря в контексте мирных переговоров

Уиткофф: На переговорах обсуждается потенциальная договоренность по Черному морю

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что в рамках контактов по Украине обсуждается потенциальная договоренность о Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, он заявил, что на поле боя есть различные условия, которые необходимо обсудить. Уиткофф отметил, что есть регионы, на которых сосредоточены русские, есть ядерный реактор, поставляющий электричество на Украину. «Доступ к портам - потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — сказал спецспосланник американского лидера. Кроме того он подчеркнул, что основное в переговорах о прекращении огня — это достижение того, что в приграничных районах люди не дрались друг с другом.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рубио назвал многообещающими контакты США и России по Украине