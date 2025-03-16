Уиткофф назвал позицию России по урегулированию конфликта на Украине конструктивной

Уиткофф: Россия прикладывает конструктивные усилия к достижению мира на Украине

Спецпосланник США Стив Уиткофф назвал позицию России по украинскому урегулированию конструктивной. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия якобы неискренне говорит о желании урегулирования украинского урегулирования, спецспосланник американского лидера заявил, что такие оценки высказываются из-за отсутствия верной информации и не соответствуют тому конструктивному настрою, который он видит во время контактов. Он сказал, что на переговорах он видел конструктивные усилия в течение длительного срока, чтобы обсудить детали происходящего на земле. По его словам, вопрос договоренности о прекращении огня на Украине очень сложный. «И тем не менее все привержены тому, чтобы это обсуждать» , - добавил Уиткофф.

Ранее, Стив Уиткофф рассказал, что в рамках контактов по Украине обсуждается потенциальная договоренность о Черном море.