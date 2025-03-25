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20:44, 25 марта 2025Из жизни

Мужчина провел семь часов под снежным завалом после лавины и выжил

В Норвегии туриста спасли через семь часов после того, как его накрыла лавина
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Robert Haasmann / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Норвегии турист позвонил в полицию после того, как его накрыла лавина. Об этом пишет The Guardian.

Мужчину средних лет спасли из-под снежного завала в муниципалитете Люнген. Он оставался в сознании после того, как провел под снегом семь часов.

Как оказалось, мужчина участвовал в туристическом походе и попал под лавину. Когда снег накрыл его, ему повезло оказаться в воздушном кармане на глубине примерно полутора метров. Оттуда он смог позвонить в полицию и попросить о помощи. Его нашла кинолог Кристиан Мидтгард со своей собакой Виски.

Все были удивлены, что мужчина продержался под завалом целых семь часов. «Люди [погребенные под снегом], которые выживают после схода лавины, обычно задыхаются в течение десяти минут. Некоторые выживают дольше. Но семь часов — это уникальный случай», — сказал доктор Аудун Хетланд, исследователь лавин из Норвежского арктического университета в Тромсе.

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Одна из участниц той же туристической группы до сих пор числится пропавшей без вести. Другого туриста поток снега унес в воды фьорда, находившиеся внизу. Ему удалось выбраться на берег и связаться с властями.

Ранее сообщалось, что в Китае лыжники решили заснять сход лавины и едва не остались под ней. Инцидент произошел в провинции Юньнань недалеко от границы с Мьянмой.

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