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08:55, 25 марта 2025Силовые структуры

На Московском антикварном рынке обнаружили похищенные из французского музея монеты

В Москве обнаружили монеты, похищенные из французского музея на 55 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-центр МВД России

В Москве обнаружили монеты, похищенные из французского музея на 55 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, при проверке информации о продаже на московском антикварном рынке старинных монет было установлено, что они попадают под описание украденных экспонатов из исторического музея Сен-Реми в городе Реймсе.

Через каналы Интерпола во Францию был направлен запрос. Они подтвердили факт кражи золотых монет, среди которых были редкие экземпляры античных времен, изготовленных в период с I по V век нашей эры. Также, по их информации, за это преступление был осужден охранник музея. Но найти и вернуть похищенное не удалось.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. Проведенная экспертиза подтвердила их историческую и культурную ценность. Приблизительная стоимость составляет 55 миллионов рублей.

Решается вопрос о возврате коллекции во Францию.

Ранее сообщалось, что в статуе из знаменитой церкви нашли 800 старинных монет.

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