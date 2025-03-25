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04:19, 25 марта 2025Мир

На Западе раскрыли план Европы против Трампа

Ирландский журналист Боуз: ЕС и Британия хотят сорвать планы Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Великобритания и Европейский союз (ЕС) намерены сорвать планы президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. С таким утверждением выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Брюссель и Лондон хотят «испортить жизнь» администрации Трампа, его мирным инициативам и попыткам реформировать Североатлантический альянс.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европа рассчитывает на то, что Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении конфликта на Украине. По его словам, в таком случае европейские политики «прибегут в Белый дом и скажут: "Мы же говорили!"».

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