Назван самый продаваемый в России продукт

«Известия»: Самым популярным у россиян продуктом оказалось молоко

Самыми популярными продуктами питания в России оказались чипсы, мясная продукция и молоко. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании NTech.

В пятерку наиболее востребованных продуктовых брендов также вошли компании, производящие соки (четвертое место), а также сосиски и вареные колбасы (пятая строчка). Почти во всех федеральных округах чаще всего люди покупают молоко. Только в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) эта категория продукция оказалась не самой популярной. В этом регионе самым востребованным продуктом оказались энергетические напитки.

В целом энергетики заняли девятую строчку в рейтинге наиболее востребованной продукции в России. Эти напитки стабильно пользуются значительным спросом в стране на протяжении последних нескольких лет. В десятке ведущих категорий оказались также бренды детского питания и курица одного из популярных производителей.

Ранее в Центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка сообщили о рекордном росте потребления ключевых продуктов питания в России. В 2024 году показатель на одного человека в стране составил 27,9 килограмма. Главным драйвером роста стало потребление мяса (порядка 11,7 килограмма). Следом идет молоко (11,33 килограмма), рыба (2,86 килограмма) и яйца (2,02 килограмма). При этом потребление рыбы в РФ за последние 2,5 десятилетия выросло на 129 процентов, заключили эксперты.