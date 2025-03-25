Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 25 марта 2025Экономика

Назван самый продаваемый в России продукт

«Известия»: Самым популярным у россиян продуктом оказалось молоко
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Самыми популярными продуктами питания в России оказались чипсы, мясная продукция и молоко. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании NTech.

В пятерку наиболее востребованных продуктовых брендов также вошли компании, производящие соки (четвертое место), а также сосиски и вареные колбасы (пятая строчка). Почти во всех федеральных округах чаще всего люди покупают молоко. Только в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) эта категория продукция оказалась не самой популярной. В этом регионе самым востребованным продуктом оказались энергетические напитки.

В целом энергетики заняли девятую строчку в рейтинге наиболее востребованной продукции в России. Эти напитки стабильно пользуются значительным спросом в стране на протяжении последних нескольких лет. В десятке ведущих категорий оказались также бренды детского питания и курица одного из популярных производителей.

Ранее в Центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка сообщили о рекордном росте потребления ключевых продуктов питания в России. В 2024 году показатель на одного человека в стране составил 27,9 килограмма. Главным драйвером роста стало потребление мяса (порядка 11,7 килограмма). Следом идет молоко (11,33 килограмма), рыба (2,86 килограмма) и яйца (2,02 килограмма). При этом потребление рыбы в РФ за последние 2,5 десятилетия выросло на 129 процентов, заключили эксперты.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о ревности в отношениях с артистом

    Названа опасность манной каши

    Дело о взятке экс-замглавы Генштаба рассмотрят в закрытом режиме

    Причастного к удару по Скадовску в 2023 году заочно приговорили в России к пожизненному

    OLED-мониторы подешевеют

    Бурунов признался в нежных отношениях с алкоголем

    Российским подросткам разрешат работать летом по выходным

    Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

    В России ответили на продолжающиеся атаки ВСУ на фоне переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше