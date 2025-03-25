В России рекордно выросло потребление ключевых продуктов питания

РИА Новости: Потребление мяса, рыбы, молока и яиц достигло рекордного уровня

По итогам 2024 года потребление белка животного происхождения в России достигло максимального показателя за всю историю статистических наблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Речь идет о рекордном росте потребления ключевых продуктов питания, включая мясо, рыбу, молоко и яйца. В прошлом году показатель на одного человека в РФ достиг 27,9 килограмма. С 1999 года, отметили эксперты, значение увеличилось примерно на 11,9 килограмма. В конце прошлого века показатель в стране составлял около 16 килограммов на душу населения, резюмировали в ЦОЭ.

Главным драйвером роста стало потребление мяса, показатель на одного человека в 2024 году оказался на уровне порядка 11,7 килограмма. Следом идет молоко (11,33 килограмма), рыба (2,86 килограмма) и яйца (2,02 килограмма). Наибольший прирост за отчетный период продемонстрировало потребление рыбы, оно выросло на 129 процентов в сравнении с показателем за 1999 год, заключили аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин включил заметный рост потребления в список основных причин подорожания ключевых продуктов питания в стране. В то же время его данные сильно разошлись со статистикой, приведенной ЦОЭ. Так, он отметил, что ежегодные объемы потребления мяса в РФ за последнее время увеличились вдвое и достигли 80 килограммов на человека при среднемировом показателем в 42 килограмма. Заметный прирост, по его словам, продемонстрировало и потребление молочной продукции. Последнее обстоятельство стало одной из причин резкого подорожания сливочного масла, заключил Путин.

Эксперты же объясняют подобную динамику в первую очередь значительным ростом издержек отечественных производителей, логистическими трудностями и увеличением себестоимости выпуска продуктов питания. На ситуацию с ценами на сливочное масло, которое подорожало в РФ среднем на 33-34 процента в 2024 году, в частности, оказали влияние рост затрат на упаковочные материалы и импорт сырого молока. На этом фоне средняя наценка на эту продукцию в российских магазинах к середине октября достигла 70 процентов, отметил замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.