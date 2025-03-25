Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 25 марта 2025Мир

Названа дата возвращения российской делегации из Эр-Рияда

Сенатор Джабаров: Российская делегация вернется из Эр-Рияда в Москву 25 марта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Российская делегация вернется из Эр-Рияда в Москву вечером 25 марта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

«У меня был с ним [членом российской делегации Григорием Карасиным] разговор часа полтора назад. Он сказал, что выезжает в аэропорт. Они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, вечером ожидаем нашу делегацию в Москве», — сказал он.

Ранее Карасин заявил, что в ходе переговоров России с США в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся непростой, но полезный диалог.

24 марта делегации России и США завершили переговоры после более 12 часов обсуждений. Отмечается, что они стали самыми долгими в 2025 году.

    Обсудить
    Последние новости

    В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?

    В России рекордно выросло потребление ключевых продуктов питания

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    В США предложили направить F-47 против России

    Названа дата возвращения российской делегации из Эр-Рияда

    Украинцы остались без билетов на поезда из-за кибератаки

    Морские поставки российского угля в Китай рухнули

    Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну нацистах

    Умер ведущий популярной в 90-е программы «Времечко» Цивилев

    Начата проверка законности получения награды на СВО членом общины Батал-Хаджи Белхороева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше