Названа дата возвращения российской делегации из Эр-Рияда

Сенатор Джабаров: Российская делегация вернется из Эр-Рияда в Москву 25 марта

Российская делегация вернется из Эр-Рияда в Москву вечером 25 марта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

«У меня был с ним [членом российской делегации Григорием Карасиным] разговор часа полтора назад. Он сказал, что выезжает в аэропорт. Они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, вечером ожидаем нашу делегацию в Москве», — сказал он.

Ранее Карасин заявил, что в ходе переговоров России с США в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся непростой, но полезный диалог.

24 марта делегации России и США завершили переговоры после более 12 часов обсуждений. Отмечается, что они стали самыми долгими в 2025 году.