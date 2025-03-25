На западе Украины ужесточили контроль границы из-за наплыва уклонистов

В СБУ сообщили об ужесточении контроля границы в Закарпатье из-за уклонистов

На Украине ужесточили контроль государственной границы на Закарпатье в рамках борьбы с уклонистами. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник в СБУ региона.

«Число уклонистов только растет, несмотря на разговоры о скором завершении войны. Правда, официальная статистика этого не показывает — цифры занижают в разы, чтобы не будоражить население», — сообщил представитель украинских спецслужб.

По словам собеседника издания, ежедневно на Украине отлавливают десятки, а иногда и сотни уклонистов. Он также предрек увеличение числа граждан, пытающихся сбежать из страны за границу, чтобы не попасть на фронт в случае срыва мирных переговоров.

Ранее на Украине предложили ужесточить наказание для уклонистов. Сообщалось, что тюремные сроки за такое правонарушение могут достигнуть 9 лет лишения свободы.

