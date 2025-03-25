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15:42, 25 марта 2025Забота о себе

Названа опасность манной каши

Гастроэнтеролог Тимощенко: Манная каша не рекомендована людям с диабетом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatoly Prososov / Russian Look / Globallookpress.com

Некоторым людям не рекомендовано употреблять в пищу манную кашу из пшеничной крупы грубого помола, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Об опасности блюда она побеседовала с NEWS.ru.

Тимощенко объяснила, что быстрые углеводы, содержащиеся в манке, могут спровоцировать резкий скачок инсулина, что может быть вредным для людей с метаболическими нарушениями, в частности с ожирением и сахарным диабетом. «Манная крупа противопоказана для пациентов с целиакией или нецелиакийной чувствительностью к глютену. В данном случае даже минимальное поступление в организм белка глютена, содержащегося в манной крупе, может вызвать значимое нарушение процессов переваривания», — добавила врач.

В то же время гастроэнтеролог отметила, что манная крупа обладает рядом полезных свойств, включая витамины группы В, Е и РР, содержит минералы магний, кремний, фосфор и железо, а также марганец, кобальт, цинк и калий. Однако она не содержит большого количества пищевых волокон, предупредила Тимощенко.

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